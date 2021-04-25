В странах Центральной Азии происходит рост критических настроений в отношении Москвы, необходимо искать новые формы идеологического и культурного влияния на регион. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал руководитель аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев

«К сожалению, молодежи Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана неинтересно слушать про подвиг советского народа и великий русский язык, на котором разговаривал Пушкин. Это фиксируют и многочисленные социологические опросы, и экспертные исследования», — сказал политолог.

При этом для изменения ситуации не делается ничего серьезного, посетовал Серенко. По его словам, нужно искать новые формы культурного и идеологического влияния на страны Центральной Азии, делать ставку на общественное мнение, а не на извлечение прибыли или взятки местным правителям.

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