С новым поколением, которое выросло после краха СССР, уже не работают «духовные скрепы», которые могли бы связывать людей, живущих в регионах бывшего СССР в относительно единую общность, отметил Серенко.
«К сожалению, молодежи Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана неинтересно слушать про подвиг советского народа и великий русский язык, на котором разговаривал Пушкин. Это фиксируют и многочисленные социологические опросы, и экспертные исследования», — сказал политолог.
При этом для изменения ситуации не делается ничего серьезного, посетовал Серенко. По его словам, нужно искать новые формы культурного и идеологического влияния на страны Центральной Азии, делать ставку на общественное мнение, а не на извлечение прибыли или взятки местным правителям.
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