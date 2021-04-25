Скандал вокруг компании «Мотор Сич» - не та ситуация, которая испортит украинско-китайские отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал руководитель аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

«Китай — великая страна, у которой горизонт планирования начинается от 50 лет. Что для них сегодня «Мотор Сич»? Ситуация через год, через два или через 5 лет может поменяться, особенно если в этом направлении активно работать», — сказал Серенко.

Суд подтвердил взыскание 42 млн рублей с «Мотор Сич» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее власти Украины по сигналу из США национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.