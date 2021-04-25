«Китай — великая страна, у которой горизонт планирования начинается от 50 лет. Что для них сегодня «Мотор Сич»? Ситуация через год, через два или через 5 лет может поменяться, особенно если в этом направлении активно работать», — сказал Серенко.
По мнению политолога, китайцы найдут, чем компенсировать в отношениях с Украиной потерю «Мотор Сичи». Причем украинцы не будут против, отметил Серенко, поскольку понимают, что без мощной китайской поддержки их потенциал будет не в полной мере развит.
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Ранее власти Украины по сигналу из США национализировали завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров.