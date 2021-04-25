Могут произойти события, после которых президент Украины Владимир Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Анатолий Вассерман

Зеленский: утраченный шанс и российские проблемы © пресс-служба президента Украины

«Поэтому я не исключаю, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет», — предположил публицист.

Вариантов таких событий множество, отметил он. Например, по словам Васссермана, новая вспышка движения Black Lives Matter в США и отказ правоохранителей взять его под контроль могут привести к тому, что Украина останется без американской «крыши» и вряд ли сможет существовать в нынешнем своем формате.

Полностью интервью можно прочитать здесь.