Директор «Книжного мира»: выживет ли книга и какой формат для нее больше всего подойдет
Директор «Книжного мира»: выживет ли книга и какой формат для нее больше всего подойдет
© Facebook, Союз Журналистов Подмосковья
Только человек, много читающий и развивающийся, может достигать больших успехов как в уровне своего интеллектуального развития, так и в жизни, и то, кем он станет, зависит только от его желания получать ту или иную информацию, полагает руководитель «Книжного мира».

«Родители, воспитывая своих детей, должны сами понимать и донести своим детям следующее: если человек не читает больших текстов, если он не прочитает энное количество текстов за энное количество времени, то он должен себя позиционировать внизу социальной лестницы», — сказал Лобанов.

Полный текст интервью читайте здесь

Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.