Для того, чтобы молодое поколение стало больше читать книги, нужно внушить им, что иначе они будут в самом низу социальной лестницы, сказал в интервью Украина.ру руководитель «Книжного мира» Дмитрий Лобанов

Директор «Книжного мира»: выживет ли книга и какой формат для нее больше всего подойдет © Facebook, Союз Журналистов Подмосковья

«Родители, воспитывая своих детей, должны сами понимать и донести своим детям следующее: если человек не читает больших текстов, если он не прочитает энное количество текстов за энное количество времени, то он должен себя позиционировать внизу социальной лестницы», — сказал Лобанов.

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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.



