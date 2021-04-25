Только человек, много читающий и развивающийся, может достигать больших успехов как в уровне своего интеллектуального развития, так и в жизни, и то, кем он станет, зависит только от его желания получать ту или иную информацию, полагает руководитель «Книжного мира».
«Родители, воспитывая своих детей, должны сами понимать и донести своим детям следующее: если человек не читает больших текстов, если он не прочитает энное количество текстов за энное количество времени, то он должен себя позиционировать внизу социальной лестницы», — сказал Лобанов.
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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.