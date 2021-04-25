После смерти супруга в 2013 году певица не рассказывала о каких-то новых отношениях. Ее муж Евгений Огир скончался от рака. Кароль воспитывает сына Вениамина.
СМИ приписывали звезде роман с соведущим Даном Баланом, однако Кароль отмечала, что они лишь друзья.
«Влюблена, как дура. Но это классно, я это люблю, это состояние», — заявила певица в интервбью.
При этом в своем новом клипе Кароль предпочла обойтись вовсе без мужчины. «Хорошего парня» в видео сыграла сама певица — нарисовав себе усы и целуя свое отраженипе в зеркале.
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