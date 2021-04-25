Украинская певица Тина Кароль сказала, что сейчас переживает влюбленность. Ее слова прозвучали в интервью ведущим YouTube-шоу ЖЗЛ на днях

«Ей бы в порно сниматься»: Кароль перевоплотилась в Барби © Тина Кароль/Инстаграм Евгений Огир скончался от рака. Кароль воспитывает сына Вениамина.

СМИ приписывали звезде роман с соведущим Даном Баланом, однако Кароль отмечала, что они лишь друзья.

«Влюблена, как дура. Но это классно, я это люблю, это состояние», — заявила певица в интервбью.

При этом в своем новом клипе Кароль предпочла обойтись вовсе без мужчины. «Хорошего парня» в видео сыграла сама певица — нарисовав себе усы и целуя свое отраженипе в зеркале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Ей бы в порно сниматься»: Кароль перевоплотилась в Барби