Бэрбок ранее была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от партии на предстоящих выборах в Бундестаг.
«В любом случае шаги по членству Украины в НАТО нереалистичны», — цитирует Бэрбок газета.
Также отмечается, что Бэрбок назвала невозможной поставки оружия Киеву, «особенно в ситуации, когда происходит жесткий конфликт с Россией».
Как уточняется, несмотря на критику в адрес России, лидер «зеленых» подчеркнула, что Германия не может «разрывать все нити диалога с Москвой».
Тем не менее, Бэрбок в очередной раз заявила, что «уже давно лишила бы "Северный поток 2" политической поддержки».