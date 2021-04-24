Сопредседатель блока «Союз-90» / «Зеленые» Анналена Бэрбок выступила против предоставления Украине вооружений и перспектив членства в НАТО. Ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung

Бэрбок ранее была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от партии на предстоящих выборах в Бундестаг.

«В любом случае шаги по членству Украины в НАТО нереалистичны», — цитирует Бэрбок газета.

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Как уточняется, несмотря на критику в адрес России, лидер «зеленых» подчеркнула, что Германия не может «разрывать все нити диалога с Москвой».

Тем не менее, Бэрбок в очередной раз заявила, что «уже давно лишила бы "Северный поток 2" политической поддержки».