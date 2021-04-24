Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью изданию «Факты» раскрыла реальный уровень безработицы на Украине

«По состоянию на 7 апреля 2021, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составляло 429 тыс. человек. По состоянию на 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляла 77 тыс. единиц», — констатировала она.

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По данным службы занятости, наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения наблюдалось среди вакансий госслужащих и руководителей, где на одну вакансию претендовало 17 человек.

Среди технических служащих конкуренция составила девять человек на место, такой же уровень и у работников сферы торговли и услуг.

По данным Жовтяк, более всего карантин сказался на гостиничном и ресторанном бизнесе, а также сфере общественного питания и развлечений.

В результате официанты, бармены, повара, бариста и горничные сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.