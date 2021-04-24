«По состоянию на 7 апреля 2021, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составляло 429 тыс. человек. По состоянию на 1 апреля количество актуальных вакансий в нашей базе данных составляла 77 тыс. единиц», — констатировала она.
В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, что выше чем годом ранее, когда на одну вакансию претендовало пять человек, добавила Жовтяк.
По данным службы занятости, наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения наблюдалось среди вакансий госслужащих и руководителей, где на одну вакансию претендовало 17 человек.
Среди технических служащих конкуренция составила девять человек на место, такой же уровень и у работников сферы торговли и услуг.
По данным Жовтяк, более всего карантин сказался на гостиничном и ресторанном бизнесе, а также сфере общественного питания и развлечений.
В результате официанты, бармены, повара, бариста и горничные сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.