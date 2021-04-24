Во втором полугодии 2021 года предельную численность украинских госслужащих уменьшат на 10%, сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль

По его словам, зачастую в органах власти сотрудникам начисляют надбавки по субъективным и неэффективным принципам.

«В этом году вводим пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. В нем принимают участие СКМУ, Минфин, Минцифры и Национальное агентство по делам госслужбы. В дальнейшем планируем расширить проект на все ведомства», — сообщил он.

Год невыполненных обещаний: достижения премьер-министра Шмыгаля за год работы © REUTERS, Johanna Geron/Pool

В частности по его словам зарплата госслужащего должна быть обоснованной, зависеть от его квалификации и опыта, важности и сложности работы в должности, степени возложенной на него ответственности, результативности, эффективности и качества исполнения обязанностей.

Кроме того, заработная плата должна быть конкурентоспособной, чтобы на государственную службу можно было привлекать высококвалифицированных специалистов на рынке труда, сказал чиновник.