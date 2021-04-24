Санкции против указанных телеканалов ввели в феврале, тогда же их отключили от эфирного вещания, однако СМИ продолжали работу на Youtube до 24 апреля, когда их заблокировали по запросу киевского режима.
«По поводу героической блокировки NewsOne, ZIK и 112-го на YouTube хотел бы сказать следующее. На фоне позорно продолжающейся деятельности "Миротворца", с которого пылинка не упала, это выглядит ещё более смешно и жалко, чем даже прекращение вещания каналов на ТВ», — написал Бужанский.
По его словам, избиратель «Слуги народа» ставил партии совсем другие задачи.
«И он (избиратель — ред.) ничего не забыл и ничего не простил, в том числе уже и нам, а не только предыдущей власти. Причём нам уже намного больше, чем предыдущей», — считает политик.
Бужанский не сомневается, что на следующих выборах избиратели «проголосуют за других».