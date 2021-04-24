Блокировка попавших под санкции YouTube-каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK смешная и жалкая, заявил депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в Telegram 24 апреля

Управление свободой слова. Почему власть выгнала телеканал «112.Украина» из эфира © 112.ua

«По поводу героической блокировки NewsOne, ZIK и 112-го на YouTube хотел бы сказать следующее. На фоне позорно продолжающейся деятельности "Миротворца", с которого пылинка не упала, это выглядит ещё более смешно и жалко, чем даже прекращение вещания каналов на ТВ», — написал Бужанский.

По его словам, избиратель «Слуги народа» ставил партии совсем другие задачи.

«И он (избиратель — ред.) ничего не забыл и ничего не простил, в том числе уже и нам, а не только предыдущей власти. Причём нам уже намного больше, чем предыдущей», — считает политик.

Бужанский не сомневается, что на следующих выборах избиратели «проголосуют за других».