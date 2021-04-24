«Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве», — цитирует агентство пресс-службу МИД РФ.
В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон также высказал поддержку Чешской республике.
«Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса, и продемонстрировать нашу полную поддержку Чешской Республики», — сказано в сообщении Госдепа в Twitter.
В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы, подчеркнули в МИД РФ.