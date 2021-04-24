Временного поверенного в делах России в США Сергея Кошелева вызвали в госдепартамент и предъявили претензии за «деятельность РФ на территории НАТО», а также поддержали Чехию в ее обвинениях в адрес Москвы, сообщает РИА Новости 24 апреля

«Сегодня временный поверенный в делах России использовал встречу в госдепе, чтобы решительно отвергнуть необоснованные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях на евроатлантическом пространстве», — цитирует агентство пресс-службу МИД РФ.

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон также высказал поддержку Чешской республике.

«Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса, и продемонстрировать нашу полную поддержку Чешской Республики», — сказано в сообщении Госдепа в Twitter.

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В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой российских дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои собственные внутренние проблемы, подчеркнули в МИД РФ.