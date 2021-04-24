По информации оборонного ведомства Республики, командование украинской 92-й бригады приказало не допустить наблюдателей в места размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
«С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в Камышеваху украинские каратели установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта», — сказано в сообщении.
ВФУ ранее уже использовали такой прием, установив знаки минной опасности на въездах и выездах из сел Луганское и Семигорье, а также у Золотого, что не дало возможности наблюдателям СММ ОБСЕ зафиксировать нахождение военной техники в населенных пунктах.