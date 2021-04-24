Вооруженные формирования Украины (ВФУ) установили знаки минной опасности на въезде и выезде из поселка городского типа Камышеваха, чтобы не допустить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в места размещения военной техники, сообщил Луганскинформцентр 24 апреля со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ЛНР

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«С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в Камышеваху украинские каратели установили знаки минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта», — сказано в сообщении.

ВФУ ранее уже использовали такой прием, установив знаки минной опасности на въездах и выездах из сел Луганское и Семигорье, а также у Золотого, что не дало возможности наблюдателям СММ ОБСЕ зафиксировать нахождение военной техники в населенных пунктах.