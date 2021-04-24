Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нарушали режим прекращения огня за минувшие сутки, девять раз обстреляв территории ДНР и один раз - ЛНР, сообщили представительства Народных Республик в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) 24 апреля

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило девять раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 94 единицы (статистикой учитываются боеприпасы калибром 12,7 и выше)», — сообщили представители ДНР в СЦКК.

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При обстрелах противник использовал 122 и 152-мм артиллерию, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

В ЛНР был обстрелян подвергся район села Калиновка из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.

В представительстве республик в СЦКК подчеркнули, что как и прежде украинская сторона игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.