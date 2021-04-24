«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило девять раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 94 единицы (статистикой учитываются боеприпасы калибром 12,7 и выше)», — сообщили представители ДНР в СЦКК.
Огонь велся по поселкам Старомихайловка, Александровка, а также селу Веселое на донецком направлении. На горловском были обстреляны окраины поселков Озеряновка и Железная Балка, шахты имени Гагарина, шахты 6/7.
При обстрелах противник использовал 122 и 152-мм артиллерию, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.
В ЛНР был обстрелян подвергся район села Калиновка из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и крупнокалиберного пулемета.
В представительстве республик в СЦКК подчеркнули, что как и прежде украинская сторона игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.