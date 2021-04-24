В YouTube заблокировали просмотр каналов 112, ZIk и NewsOne на территории Украины. Об этом 24 апреля сообщает kp.ua

Минкульт Украины хочет заблокировать YouTube-страницы оппозиционных телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако продолжает работу YouTube-канал «Первый независимый», созданный журналистами закрытых каналов, и резервные каналы ZIk, 112 и NewsOne.

Ранее YouTube не отреагировал на требование Киева о блокировке каналов.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что Киев вновь потребует от YouTube прекратить доступ к телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK однопартийца Медведчука Тараса Козака, который владеет указанными каналами.