До конца года будет расти число жителей ЛДНР с российскими паспортами, предположил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом 24 апреля сообщает Лента.ру

Данилов посоветовал украинцам сдать иностранные паспорта, чтобы не было проблем © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до одного миллиона жителей Донбасса станут гражданами России», — заявил Водолацкий.

При этом рост числа желающих получить российских паспорт наблюдается после вызывающих тревогу заявлений властей Украины, отметил он.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.