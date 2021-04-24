Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко рассказал, что подарил ему при визите в Белоруссию глава страны Александр Лукашенко. Об этом сообщил 23 апреля Telegram-канал Pavlovsky News

Любят и ценят. Зачем депутат от «Слуги народа» срочно направился к Лукашенко © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран.

На прощание Лукашенко подарил депутату украинской Рады шоколад, конфеты и водку из эксклюзивной серии «Президент». Белорусский лидер рассказал Шевченко, что водка произведена по особой технологии, с кремниевой суперфильтрацией. Однако оказалось, что депутат не пьет спиртного.

«Я не пробовал, конечно. Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече», — отметил Шевченко.

Кроме того, на память о визите в Белоруссию Шевченко вручили традиционные подарки — настойку "Беловежская" и панно, вышитое белорусскими мастерами.

После визита Шевченко в Белоруссию глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что тот действовал как частное лицо, а не представитель государства, и отметил, что от Шевченко ждут объяснений.