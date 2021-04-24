Ранее Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран.
На прощание Лукашенко подарил депутату украинской Рады шоколад, конфеты и водку из эксклюзивной серии «Президент». Белорусский лидер рассказал Шевченко, что водка произведена по особой технологии, с кремниевой суперфильтрацией. Однако оказалось, что депутат не пьет спиртного.
«Я не пробовал, конечно. Вообще не пью, но так поставлю, как ценный подарок и экспонат, чтобы напоминал об этой встрече», — отметил Шевченко.
Кроме того, на память о визите в Белоруссию Шевченко вручили традиционные подарки — настойку "Беловежская" и панно, вышитое белорусскими мастерами.
После визита Шевченко в Белоруссию глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что тот действовал как частное лицо, а не представитель государства, и отметил, что от Шевченко ждут объяснений.