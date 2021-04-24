Главный санврач рассказал, что 23 апреля Украины в рамках инициативы COVAX получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. В начале следующей недели будет доставлена во все области Украины. Поставка еще 1 млн 400 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio ожидается в конце мая.
Южнокорейской AstraZeneca планируют прививать приоритетные группы населения и людей в возрасте 65+. Также, по словам Ляшко, эту вакцину могут получить в качестве второй дозы те, кто уже привился первой дозой препарата Covishield AstraZeneca.
«Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая», — сообщил Ляшко.
Также Ляшко заявил, что, по прогнозам Минздрава, в течение следующей недели будут выходить из красной карантинной зоны Киев, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.
Ранее, 16 апреля, на Украину поступило 117 тысяч доз вакцины Pfizer.
По данныv Агентства по контролю за лекарственными средствами Великобритании, на один миллион вакцинированных AstraZeneca приходится почти 8 человек с побочным эффектом в виде тромбообразования.