Около 500 тыс. доз второй партии вакцины Pfizer ожидается на Украине во второй половине мая. Об этом 23 апреля написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Ляшко поставил на вид крайне низкие показатели вакцинации от COVID-19 © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Южнокорейской AstraZeneca планируют прививать приоритетные группы населения и людей в возрасте 65+. Также, по словам Ляшко, эту вакцину могут получить в качестве второй дозы те, кто уже привился первой дозой препарата Covishield AstraZeneca.

«Сегодня получили письмо от COVAX о возможности поставки очередной партии вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в количестве 473 850 уже на неделе с 17 мая», — сообщил Ляшко.

Также Ляшко заявил, что, по прогнозам Минздрава, в течение следующей недели будут выходить из красной карантинной зоны Киев, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области.

Ранее, 16 апреля, на Украину поступило 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

По данныv Агентства по контролю за лекарственными средствами Великобритании, на один миллион вакцинированных AstraZeneca приходится почти 8 человек с побочным эффектом в виде тромбообразования.