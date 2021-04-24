На заседании Херсонского областного совета депутат от фракции «Европейская солидарность» обвинил в «пособничестве оккупантам» депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь». Об этом сообщил сайт kherson.net.ua 24 апреля

Гончаренко пришел к кабинету главы ПАСЕ и показал флаг © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Егор Устинов. К нему с нарисованным на бумаге флагом России с подписью «пособник оккупантов» и бумажной петлей подошел представитель партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Сергей Хлань.

Хлань попытался повесить свою поделку из бумаги на шею депутата от ОПЗЖ. Устинов оттолкнул представителя «Евросолидарности», депутаты затеяли потасовку.

Несколько человек оттеснили Хланя от трибуны, но тот не унимался и попробовал воплотить свою идею еще несколько раз. Затем он вступил в разговор с Устиновым, но в конце концов его усадили на место в зале.