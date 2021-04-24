За последние сутки на Украине заразились коронавирусом 12 711 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook 24 апреля

Борьба с COVID-19: Путин призвал россиян привиться от коронавируса, а в Германии торопят европейский регулятор с регистрацией «Спутника V» заболели 532 ребенка и 230 медработников.

При этом за последние сутки на Украине госпитализировано с коронавирусом 3508 человек. Скончались от осложнений инфекции 352 пациента, выздоровели

13 687.

За 23 апреля наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Днепропетровской (1268) области, Киеве (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Всего за время пандемии на Украине переболели коронавирусом 2 017 341 человек. Выздоровели 1 565 954 человека, скончались 42 092.

За время вакцинации 522 385 человека сделали прививку, из них две дозы вакцины получили (т. е. завершили вакцинацию) 5 человек.