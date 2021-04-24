Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров» был зарегистрирован 23 апреля.
В графике рассмотрения на сайте Рады он представлен с пометкой «неотложный». Текст законопроекта пока отсутствует.
Ранее, 21 апреля, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 13 граждан за контрабанду.
До этого, 2 апреля, Зеленский ввел санкции за контрабанду против 10 лиц и связанных с ними 68 компаний. Также под санкции попали 11 российских компаний.