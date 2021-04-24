Президент Украины Владимир Зеленский предложил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс, в том числе криминализацию контрабанды. Соответствующие сведения опубликованы на сайте парламента

Передел рынка контрабанды. Зеленский ввел очередные санкции против таможенных «решал» и «схемщиков» © president.gov.ua зарегистрирован 23 апреля.

В графике рассмотрения на сайте Рады он представлен с пометкой «неотложный». Текст законопроекта пока отсутствует.

Ранее, 21 апреля, Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 13 граждан за контрабанду.

До этого, 2 апреля, Зеленский ввел санкции за контрабанду против 10 лиц и связанных с ними 68 компаний. Также под санкции попали 11 российских компаний.