Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Резников сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не может приехать в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил 23 апреля в программе «Свобода слова Савика Шустера»

Пресс-секретарь пообещала, что Зеленский лично ответит на приглашение Путина © Facebook, Iuliia Mendel Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением встретиться для переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В свою очередь Путин отметил, что по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе глава Украины должен вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Президент РФ пригласил украинского лидера в Москву для обсуждения двусторонних отношений.

«Не может [президент Украины Владимир Зеленский] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — сказал Резников.

Вице-премьер Украины также заявил, что слова Путина о необходимости вести переговоры с ЛДНР «являются официальным признанием двух квазиобразований оккупационного режима… и, по сути, выходом из Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях нет такого понятия». Он добавил, что это «важно проанализировать и в нормандском формате, и в ОБСЕ».