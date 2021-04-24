Как с умом выбрать вкусные и полезные ягоды, на днях рассказала специалист-нутрициолог в программе «Утро с "Украиной"»

Оксаны Соколовой, на Украине не соблюдают нормы, которые должны контролировать допустимое количество нитратов в клубнике.

Для скорого созревания и долгого хранения клубнику, которая попадает на Украину, пичкают разнообразными химикатами, предостерегла специалист. Поэтому прежде всего стоит приобрести датчик нитратов и захватить его с собой в магазин или на рынок для проверки ягод перед покупкой.

При этом людям с хроническими заболеваниями, слабым иммунитетом, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям вообще не стоит употреблять раннюю клубнику.

«Нитраты загрязняют кровь, печень, и мы получаем отравление», — пояснила Соколова.

Однако она порекомендовала способ, который поможет снизить содержание нитратов в клубнике. Ягоды нужно не менее 30 минут вымачивать в холодной фильтрованной воде, которую можно немного подсолить.