Жанр non-fiction сейчас пользуется большой популярностью, потому что он позволяет человеку даже в самых непростых условиях жить и развиваться, сказал в интервью Украина.ру руководитель популярного российского издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов

Директор «Книжного мира»: выживет ли книга и какой формат для нее больше всего подойдет © Facebook, Союз Журналистов Подмосковья

«Причина роста популярности non-fiction в том, что человек, читая литературу non-fiction, творит себе пользу», — сказал Лобанов.

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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.