Директор «Книжного мира»: выживет ли книга и какой формат для нее больше всего подойдет
Директор «Книжного мира»: выживет ли книга и какой формат для нее больше всего подойдет
© Facebook, Союз Журналистов Подмосковья
Многим чтение книг о реальных событиях помогает даже выживать, приобретая новый опыт и навыки. Это литература для развития, подчеркнул руководитель «Книжного мира».

«Причина роста популярности non-fiction в том, что человек, читая литературу non-fiction, творит себе пользу», — сказал Лобанов.

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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.