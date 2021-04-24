Многим чтение книг о реальных событиях помогает даже выживать, приобретая новый опыт и навыки. Это литература для развития, подчеркнул руководитель «Книжного мира».
«Причина роста популярности non-fiction в том, что человек, читая литературу non-fiction, творит себе пользу», — сказал Лобанов.
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Также руководитель одного из наиболее популярных российских издательств «Книжный мир» в беседе с корреспондентом Украина.ру рассказал о современной ситуации в книгоиздании, новинках русской литературы, украинской и либеральной цензуре.