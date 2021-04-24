Разоблаченный заговор против президента Белоруссии Александра Лукашенко поможет белорусскому лидеру сделать выводы о том, что жизни за пределами Белоруссии и России для него нет, сказал в интервью Украина.ру политолог Анатолий Вассерман

Ранее в России был задержан белорусский политолог Александр Федута вместе с адвокатом Юрием Зенковичем и председателем партии «Белорусский народный фронт» Григорием Костусевым. Их обвинили в подготовке военного переворота в Минске, а также в покушении на убийство президента Белоруссии.

«Насколько я могу судить, недавно разоблаченный антилукашенковский заговор будет способствовать пониманию самим Александром Григорьевичем того, что за пределами Союзного государства ему жизни не оставят в любом случае», — сказал Вассерман.

Вассерман прокомментировал встречу Путина с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко летом 2020 года уже в шестой раз победил на выборах президента, набрав 80,1% голосов, по данным ЦИК. После этого в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

КГБ Белоруссии 11 февраля объявил, что ситуация в стране стабилизировалась, а пик протестов был пройден.

Лукашенко не раз обвинял Запад во вмешательстве в ситуацию в республике и отмечал, что беспорядки координируют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл и Украину.