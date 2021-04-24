Болгарская ясновидящая Ванга, давшая предсказания на сотни лет вперед, предсказавшая эпидемию в 2020 году, считала представителей трех знаков зодиака наделенными вечной молодостью от рождения. Слова провидицы напомнил 23 апреля сайт vesti-ua.net

Коронавирус: украинский астролог рассказал, какому знаку зодиака грозит опасность © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк Близнецы. Они ведут активный образ жизни, с ними всегда интересно общаться, но стоит знать, что больше всего Близнецы ненавидят ложь и предательство.

Хотя Близнецы всегда кажутся спокойными, рассудительными и добродушными, на самом деле они страдают от постоянных эмоциональных перепадов и резких изменений в настроении. Но именно представители этого знака знают секрет, как справиться со своими негативными эмоциями.

Рожденные под знаком Весов всегда выглядят красиво и модно и делают все, чтобы не стареть очень рано. Они употребляют только полезную пищу. Ванга считала представителей этого зодиакального созвездия добрыми и отзывчивыми, готовыми на любые подвиги. Душевное спокойствие Весов — главное условие их вечной молодости, и они об этом, как никто другой, знают.

Скорпионы всегда стремятся к новым подвигам и знаниям, они готовы на все, чтобы выглядеть красиво и молодо. Провидица Ванга боялась людей, родившихся под этим знаком, но была уверена, что Скорпионы наделены магической способностью: они стареют очень медленно. Причиной этого является то, что эти люди — всегда сильные и уверенные в себе. Скорпионы не умеют проигрывать, а еще они — ужасные спорщики, хотя их знак является одним из мудрейших из зодиакального круга. Взяв под контроль особенности своего характера, Скорпионам удается остановить время и на долгие годы оттянуть собственное старение.