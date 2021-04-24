В любой стране могут произойти некоторые действия, которые повлияют на Украину так сильно, что она не будет видеть себя где-либо, кроме как в составе России, сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Анатолий Вассерман

На Украине может даже не происходить боевых действий, она может пытаться все еще сохранить свой «суверенитет», но в будущем ее присоединение к РФ скорее всего неизбежно, сказал политолог.

«Я не исключаю, что не будет боевых действий на Украине, а что случатся какие-то события в каком-то другом месте, после которых даже Зеленский поймет, что ничего лучшего, чем возвращение Украины в состав России, он сделать не сможет», — полагает Вассерман.

Анатолий Вассерман о непредсказуемом Путине, раскаявшемся Лукашенко и не подозревающем Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин Анатолий Вассерман объявил о необходимости разделить территорию Украины на два федеральных российских округа — Новороссийский и Юго-Западный.

По словам политолога, это случится, когда «глобалисты доведут США до экономической катастрофы» и Белому дому не будет дела до России и Украины, так как Вашингтон будет занят своими проблемами.