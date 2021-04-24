Премьера сериала состоялась 18 апреля 2021 года, музыка Мельника звучит в нем уже в первом эпизоде, зрители смогут услышать 5-минутный фрагмент композиции Pockets Of Light, которую Мельник написал в 2013 году, включив ее в альбом Corollaries.
«Спасибо HBO за то, что включили в сериал мою музыку! И еще один приятный момент: я первый украинский композитор и пианист для HBO», — написал Мельник.
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Любомир Мельник — автор более 120 композиций, написанных в технике «непрерывной музыки». Композитор родился в Мюнхене, его родители — украинские эмигранты, которые вскоре снова переехали, на этот раз в Канаду. Мельник не скрывает своих корней и часто гастролирует по Украине.