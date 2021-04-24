На стриминговий платформе HBO Max появился новый детективный сериал «Мейр с Исттауна» с голливудской актрисой Кейт Уинслет в главной роли. Саундтрек к ленте написал канадский композитор украинского происхождения Любомир Мельник, сообщил сайт «Кино.24»

Жил во Львове: украинский дирижер стала лауреатом премии Моцарта благодаря любви к сыну композитора © Оксана Лынив/Инстаграм фрагмент композиции Pockets Of Light, которую Мельник написал в 2013 году, включив ее в альбом Corollaries.

«Спасибо HBO за то, что включили в сериал мою музыку! И еще один приятный момент: я первый украинский композитор и пианист для HBO», — написал Мельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКАЯ РЭПЕРША ПОПЫТАЛАСЬ ОПРАВДАТЬСЯ ПОСЛЕ СКАНДАЛЬНОГО ФОТО С ФЛАГОМ.

Любомир Мельник — автор более 120 композиций, написанных в технике «непрерывной музыки». Композитор родился в Мюнхене, его родители — украинские эмигранты, которые вскоре снова переехали, на этот раз в Канаду. Мельник не скрывает своих корней и часто гастролирует по Украине.