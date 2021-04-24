Редис повышает иммунитет, борется с простудными заболеваниями. Об этом 23 апреля сообщило украинское издание nashemisto.dp.ua

«Сельские киски в зоне непрополотой редиски»: Maruv шокировала фанатов своим альтер эго © Facebook, MARUV

В борьбе с авитаминозом редис бьет рекорды: всего 250 граммов плодов обеспечивают организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.

Редис понижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина. Клетчатка в овоще налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ, поэтому полезен для тех, кто имеет лишний вес, сражается с сахарным диабетом и подагрой.

Некоторые исследователи говорят, что редис даже помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями.

При этом его категорически не рекомендуется есть при склонности к изжоге, гастрите, панкреатите и язвенной болезни. При кишечном колите, заболеваниях щитовидной железы. А также при грудном вскармливании и индивидуальной непереносимости.