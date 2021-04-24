Председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру рассказал, перерастет ли обострение в Донбассе в полномасштабную войну и насколько Минск опасается потерять статус переговорной площадки

Лущ рассказал о шаге РФ в сторону укрепления союзной безопасности Александр Лукашенко, который сказал, что, если они хотят переносить, пусть переносят. Но скорее это пассаж в сторону украинской власти и слабого президента Зеленского, который не контролирует ситуацию в своей стране. Фактически украинское руководство выполняет волю зарубежных бенефициаров и не является самостоятельным», — сказал Лущ.

По его словам, эта политическая конструкция создавалась с одной целью — эскалация и противостояние России.

«Поэтому мы вполне можем ожидать неадекватные и антигуманные действия. Уже были постоянные обстрелы мирного населения и жертвы. Те, кто управляет украинским правительством, настолько циничны, что человеческие жизни не представляют для них никакой ценности», — добавил он.

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