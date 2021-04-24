Украинская певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями о романе с украинским футболистом Сергеем Ребровым, заявив, что спортсмен просто манипулировал ею, из-за чего с ним пришлось расстаться. Слова исполнительницы 23 апреля привел «Московский комсомолец»

«Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни», — объяснила она.

Певица рассказала, что просто влюбилась не в того, в кого следовало, но какое-то время пыталась дать отношениям шанс, но когда Ребров предложил ей «роль любовницы», она решила порвать со спортсменом, причем сделала это решительным способом, оборвав все контакты: сменила номер телефона и перестала выходить на связь.

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Позже Ани Лорак вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Пара заключила брак в 2009 году. В 2011 году у них родилась дочь София. Спустя 10 лет совместной жизни Лорак приняла решение о разводе. Поводом стали снимки, которые запечатлели предпринимателя в ночном клубе, поглаживающим бедра неизвестной девушки.

Не так давно артистку застукали обнимающейся с бывшим мужем. Позже в СМИ появилась информация, что Налчаджиоглу поддерживает отношения с Лорак ради работы.