«Учитывая цинизм западных партнеров, "маленькая победоносная война" станет для них вполне приемлемым политическим решением. Никто не будет считаться с жертвами. Поэтому я думаю, что это более чем реальная угроза. Тем не менее на Западе есть и здравомыслящая позиция. Мировое сообщество не заинтересовано в развязывании глобальной войны и дальнейшей эскалации. Мир слишком перенапряжен, и любая искра может привести к неконтролируемым последствиям», — сказал Лущ.
Сейчас обсуждается сценарий, при котором Запад начнет массированную атаку на Россию со всех сторон (Белоруссия, Донбасс, Карабах), применив самые жесткие экономические санкции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.