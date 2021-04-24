Запад давно исчерпал внутриполитические ресурсы, и для достаточно слабого Джо Байдена важно перевести стрелки за все внутренние неудачи и проблемы США на внешнего врага, на роль которого просто идеально подходит Россия, заработав тем самым политический капитал. Об этом сообщил председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

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