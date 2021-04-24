Председатель партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру рассказал, что с оптимизмом смотрит на встречу президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко

Россия заинтересована в независимости Белоруссии - Лущ © пресс-служба ГИ "Союз" Владимир Владимирович Путин. Поэтому я думаю, что продолжится последовательная работа, и главы государств как минимум приподнимут завесу над стратегическими планами по углублению интеграции», — сказал Лущ.

Встреча лидеров двух государств прошла накануне, она продолжалась четыре часа. Президенты обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.

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