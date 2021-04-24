«Конечно, не было подписания прорывных документов. Но сделан решительный шаг в сторону укрепления союзной безопасности перед лицом внешних вызовов, которые более чем очевидны и переходят ту самую «красную черту», о которой и говорил в своем послании к Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин. Поэтому я думаю, что продолжится последовательная работа, и главы государств как минимум приподнимут завесу над стратегическими планами по углублению интеграции», — сказал Лущ.
Встреча лидеров двух государств прошла накануне, она продолжалась четыре часа. Президенты обсудили экономику, включая промкооперацию и энергетику.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.