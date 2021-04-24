Украина предпринимает попытки либо «запараллелить» российскую евразийскую стратегию, либо создать ей альтернативу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Зеленский и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Украины и Турции © Офис президента Украины

При этом, по его словам, Киев предлагает постсоветским государствам и странам, находящимся за периметром советской зоны влияния (Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия), несколько иной формат сотрудничества.

«Это будет некая сетевая модель, которая предполагает относительное равенство участников (понятно, что у всех военные, политические и экономические потенциалы разные), и Киев будет играть роль некоего координатора этого проекта», — рассказал Серенко.

Он указал, что это может быть не столько инициатива самого Киева, сколько его солидарные проекты с США и странами Евросоюза.

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