Как отметил Серенко, проект Москвы на Востоке предполагает создание Евразийского экономического союза, в который предлагается вступить странам постсоветского пространства, прежде всего в Центральной Азии, с более жесткой многосторонней интеграцией при очевидном доминировании России.
При этом, по его словам, Киев предлагает постсоветским государствам и странам, находящимся за периметром советской зоны влияния (Пакистан, Турция, Катар, Саудовская Аравия), несколько иной формат сотрудничества.
«Это будет некая сетевая модель, которая предполагает относительное равенство участников (понятно, что у всех военные, политические и экономические потенциалы разные), и Киев будет играть роль некоего координатора этого проекта», — рассказал Серенко.
Он указал, что это может быть не столько инициатива самого Киева, сколько его солидарные проекты с США и странами Евросоюза.
Полностью интервью можно прочитать здесь.