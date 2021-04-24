Украина своей риторикой пытается восстановить статус и смыть с себя позор, сказал в интервью Украина.ру командир бригады «Восток» Александр Ходаковский

Власть Украины хочет реабилитироваться за поражение 2014 года, которое ей принес и Майдан, и присоединение Крыма к России, и создание народных республик Донбасса, поэтому политики стараются создать любое возможное прикрытие ради восстановления, полагает Ходаковский.

«Они хотят под прикрытием восстановления территориальной целостности просто восстановить свой внутренний статус. Они хотят, скажем так, смыть с себя позор. И именно об этом говорит украинская риторика текущего момента», — сказал он.

Эксперт сказал, что будет с США, если Россия разгромит Украину в случае атаки на Донбасс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе и сказал, что членство Украины в блоке будет единственным путем к окончанию военного конфликта.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.