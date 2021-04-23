Отменен набор 2021 года в Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Об этом 23 апреля сообщает Telegram-канал «Донбасс решает»

«Первый выпуск времен ДНР состоялся в прошлом году — 58 офицеров. В этом году лейтенантские погоны получат 102 курсанта», — говорится в Telegram-канале «Донбасс решает».

Отмечается, что причина отмены набора учащихся и дальнейшая судьба единственного заведения в ДНР, которое готовит кадровых офицеров, неизвестны.

По данным телеграм-канала, приказ об отмене набора был подписан начальником управления Народной милиции ДНР генерал-майором Синенковым. В приказе также предлагается отразить эту информацию на сайте училища, но страница по указанному адресу не открывается.