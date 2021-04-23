Советник главы Офиса Зеленского заявил, что в Киеве считают представителей ЛДНР несубъектными, поэтому расценивают предложение Дмитрия Козака о проведении переговоров в Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и республик Донбасса «размывающим саму идею переговоров».
«Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы», — добавил Подоляк.
Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил странам нормандского формата не позднее 27 апреля провести переговоры в Донбассе при участии представителей народных республик Донецка и Луганска. Также он заявил, что Киев пытается уклониться от диалога с ЛДНР.