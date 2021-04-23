Киев не согласен проводить переговоры в нормандском формате с участием представителей ЛДНР, однако рассмотрит возможность переговоров на уровне контактной группы. Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 апреля в комментарии изданию «РБК-Украина»

Киев уклоняется от диалога с представителями ЛДНР — Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Дмитрия Козака о проведении переговоров в Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и республик Донбасса «размывающим саму идею переговоров».

«Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы», — добавил Подоляк.

Ранее замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил странам нормандского формата не позднее 27 апреля провести переговоры в Донбассе при участии представителей народных республик Донецка и Луганска. Также он заявил, что Киев пытается уклониться от диалога с ЛДНР.