«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — сказал Новак.
Более точную информацию, а именно достроят ли газопровод уже летом, могут предоставить только в самой компании, отметил вице-премьер.
По данным Nord Stream AG, на 31 марта газопровод был готов на 95%, оставалось уложить 121 километр.
Укладкой труб СП-2 занимаются суда «Фортуна» и «Академик Черский».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ.