Компания Nord Stream AG планирует завершить прокладку СП-2 в 2021 году. Об этом 23 апреля сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак

«По той информации, которой мы от оператора владеем, в этом году это будет», — сказал Новак.

«Северный поток – 2»: Морские свиньи — союзники Байдена в борьбе с проектом, а Европа рассчитывает на поставки по новому маршруту уже осенью © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

По данным Nord Stream AG, на 31 марта газопровод был готов на 95%, оставалось уложить 121 километр.

Укладкой труб СП-2 занимаются суда «Фортуна» и «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ.