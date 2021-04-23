Киев не делает шагов для урегулирования конфликта в Донбассе, а стягивает в район технику и вооружения. Об этом 23 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Боррель назвал скопление российских войск около Украины крупнейшим в истории © wikipedia.org

«О какой "сдержанной реакции" и тем более "шагах в сторону урегулирования" киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» — отметила представитель МИД РФ.

При этом потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе, выглядит цинично, подчеркнула Захарова.

Дипломат указала, что Евросоюзу «пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и <…> выполнению взятых на себя согласно Минскому "Комплексу мер" и договоренностям на саммитах "нормандского формата" обязательств по урегулированию конфликта».