Учения подразделений противовоздушной обороны были проведены на одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области. В тренировках были задействованы боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов и расчеты зенитных установок.
В сообщении отмечается, что учения проводились «в условиях, максимально приближенных к боевым».
«Мероприятие имело целью усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушной боя», — заявил командующий ООС Сергей Наев.
На учениях подразделения прошли маршем в один из районов, осуществили развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проконтролировал учения Вооруженных сил РФ в Крыму и дал приказ о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места дислокации. Войска РФ в Крыму отработали действия по противодесантной обороне морского побережья.