Подразделения Вооруженных сил Украины в Херсонской области отработали условное уничтожение противника. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ в Facebook

Кулеба прокомментировал окончание учений российской армии в Крыму © Facebook, Dmytro Kuleba

В сообщении отмечается, что учения проводились «в условиях, максимально приближенных к боевым».

«Мероприятие имело целью усовершенствовать подготовку экипажей и расчетов, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушной боя», — заявил командующий ООС Сергей Наев.

На учениях подразделения прошли маршем в один из районов, осуществили развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проконтролировал учения Вооруженных сил РФ в Крыму и дал приказ о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места дислокации. Войска РФ в Крыму отработали действия по противодесантной обороне морского побережья.