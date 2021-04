В Белоруссию запрещен импорт продукции трех европейских компаний. О санкциях в их отношении сообщила 23 апреля пресс-служба правительства Белоруссии

Лукашенко ввел ответные санкции против иностранцев © president.gov.by

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 года №240.

«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Санкции вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Список запрещенных к ввозу в Белоруссию товаров действителен в течение шести месяцев.​

Ранее, 30 марта, Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз ряда товаров и импорт услуг юридических и физических лиц из стран, которые ввели санкции в отношении Минска.