В частности, санкции коснулись компаний Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Ранее эти бренды отказались спонсировать проведение в Минске Чемпионата мира по хоккею.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 года №240.
«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Санкции вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Список запрещенных к ввозу в Белоруссию товаров действителен в течение шести месяцев.
Ранее, 30 марта, Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз ряда товаров и импорт услуг юридических и физических лиц из стран, которые ввели санкции в отношении Минска.