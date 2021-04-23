Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко назвал «идиотом» ведущего украинского канала «Наш» Александра Лирчука из-за вопроса о совпадении даты встречи депутата с белорусским президентом Александром Лукашенко и дня рождения Адольфа Гитлера, сообщают vesti.ua 23 апреля

«Почему-то ваша встреча состоялась в день рождения Гитлера. Это как-то связано между собой, или это просто совпадение?» — спросил Лирчук, на что получил ответ Шевченко: «Нет, это связано с тем, что вы просто идиот».

После данного инцидента ведущие сразу же попрощались с депутатом. По словам Шевченко, от него последовала такая реакция, потому что его мама является этнической немкой, а ведущие таким образом задели ее честь.

Депутат Рады Шевченко заявил о возможном создании своей партии © Facebook, Евгений Шевченко Евгений Шевченко заявил о том, что создаст свою политическую партию, если его исключат из нынешней.

До этого Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран.

После этого глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко объявил, что Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и потребовал от него объяснений, на которые Шевченко ответил отказом.