Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень объявил, что будет требовать лишить мандатов украинских депутатов, которые регулярно нарушают закон о государственном языке. Об этом пресс-служба языкового омбудсмена сообщила в Facebook 23 апреля

Языковой омбудсмен ответил пресс-секретарю Зеленского про русский язык © Facebook, Тарас Кремінь Ирине Венедиктовой с просьбой обеспечить в судебном порядке отмену решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Кроме того, за использование русского языка на сессии Кремень намерен добиваться лишения мандатов депутатов муниципального собрания Харькова.

«В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов тех представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», — объявил Кремень.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.