Языковой омбудсмен повторно обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой обеспечить в судебном порядке отмену решения Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Кроме того, за использование русского языка на сессии Кремень намерен добиваться лишения мандатов депутатов муниципального собрания Харькова.
«В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов тех представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», — объявил Кремень.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.