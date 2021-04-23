Австрийское издание Kleine Zeitung проиллюстрировало статью о российском вооружении фотографией танков с символикой украинского полка «Азов». На это в пятницу, 23 апреля, указало посольство России в Вене

«Просим коллег из издания "Kleine Zeitung" внимательнее подходить к своей работе. В качестве иллюстрации к статье "Российская демонстрация силы" они, видимо ошибочно, использовали фотографию танков с символикой украинского полка "Азов"», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

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«Таким образом, иллюстрация в какой-то мере оказалась очень кстати, ведь она наглядно показывает, кто на самом деле занимается демонстрацией силы на Востоке Украины», — добавили в дипмиссии.

В июне 2015 года американский конгресс официально признал полк Нацгвардии «Азов» (ранее — добровольческий батальон «Азов») неонацистским и запретил поставки вооружений и обучение служащих этого батальона за счет бюджета США.