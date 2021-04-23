Участники программы решили поиграть на раздевание по своим правилам, в их версии снимать одежду должен был президент, за каждое невыполненное предвыборное обещание — по одному предмету.
Когда на нарисованном Зеленском осталось только одно нижнее белье, Гончаренко и Ляшко пошутили, что боятся дальше обсуждать невыполненные обещания лидера страны, но Луценко предложил продолжить и перед полностью обнаженный главой государства появился рояль.
Это отсылка к одному из номеров юмористического шоу «Вечерний квартал», где тогда еще комик Зеленский играл на музыкальном инструменте без рук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗВЕЗДА «ДОМА-2» С УКРАИНЫ НЕУДАЧНО ПЫТАЛСЯ ПОПАСТЬ НА РОДИНУ.
К слову, у обнаженного виртуального Зеленского, принявшего участие в программе Луценко, был подтянутый пресс с явно выраженными кубиками пресса, чем реальный президент на данный момент похвастаться не может. Продемонстрировал он это, когда в начале марта прививался от коронавируса.