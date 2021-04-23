Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, экс-парламентарий Олег Ляшко и бывший генеральный прокурор Украины, а ныне ведущий шоу на «5 канале» Юрий Луценко раздели президента Владимира Зеленского в эфире передачи, правда виртуально. Соответствующее видео 23 апреля появилось на YouTube

«Что выберет Зеленский: мир или позор?»: соцсети о приглашении Зеленского в Москву © AP, Efrem Lukatsky

Когда на нарисованном Зеленском осталось только одно нижнее белье, Гончаренко и Ляшко пошутили, что боятся дальше обсуждать невыполненные обещания лидера страны, но Луценко предложил продолжить и перед полностью обнаженный главой государства появился рояль.

Это отсылка к одному из номеров юмористического шоу «Вечерний квартал», где тогда еще комик Зеленский играл на музыкальном инструменте без рук.

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К слову, у обнаженного виртуального Зеленского, принявшего участие в программе Луценко, был подтянутый пресс с явно выраженными кубиками пресса, чем реальный президент на данный момент похвастаться не может. Продемонстрировал он это, когда в начале марта прививался от коронавируса.