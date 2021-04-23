В Донбассе ополченцы якобы планируют провокации с применением оружия и военной техники в период Пасхальных праздников, чтобы дать основание для «введения на Украину российских войск». Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook

По данным украинской разведки, 25 апреля запланировано проведение ряда провокаций «против Украины». Для этого противник будет использовать военную технику с маскировкой типа «пиксель», которая идентична маскировке ВСУ.

«Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться в Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования лидирующих позиций и нанесения потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky

«Это позволит России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Примечательно, что еще в начале апреля Telegram-канал «Джокер ДНР» сообщил со ссылкой на источники в украинской армии, что ВСУ могут предпринять провокации во время какой-либо православной религиозной службы, чтобы обвинить в жертвах ополченцев. Речь шла о поселке Верхнеторецкое и селе Александро-Шультино на территории контролируемой Киевом территории Донецкой области.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.