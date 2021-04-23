Украинскому государству сейчас необходимо уделить внимание здоровью своих граждан и разработать собственную вакцину, а не строить планы создания ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT 23 апреля

Глава МИД Украины прокомментировал информацию о намерении Киева вернуть ядерное оружие © president.gov.ua

«Мне кажется, Украине сейчас нужно думать о вакцинации собственного населения. Вот было бы здорово, если бы они разработали собственную вакцину, а не ядерное оружие, на которое они замахнулись. Вакцина — это то, что нужно народу Украины», — сказала Захарова.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил о том, что Украине необходимо получить оружие от стран Запада и войти в состав НАТО, а если этого не произойдет, украинскому государству придется задуматься над восстановлением ядерного статуса.

В 1991 году Верховная Рада Украины приняла закон о безъядерном статусе государства. Еще через три года страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Ранее на Украине находились третьи по мощи после США и России стратегические ядерные силы.