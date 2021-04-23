На фото, которое использовано для билборда, обнимается пара молодых мужчин. Поскольку траву они не поджигают, видимо, их изображение само по себе должно оскорблять потенциальных поджигателей.
Журналисты поговорили с заказчиком данного билборда в Днепропетровской области. Оказалось, что это общественный активист Вячеслав Горобец.
«Я много лет сталкиваюсь непосредственно с поджигателями, и, по моему мнению, они выглядят именно так. Вот я так вижу. Каждый видит что-то свое», — заявил Горобец.
Горобец пояснил, что снимок для билборда нагуглил в интернете. Корреспонденты, которые выясняли происхождение билборда, сообщили, что геи на фото — это американский актер с мужем.
Весной, как правило, из-за поджогов прошлогодней травы возрастает количество пожаров на природе. Экологи и спасатели не раз предупреждали, что поджигать сухую траву бессмысленно и опасно.