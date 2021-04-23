Рядом с селом Орловщина в Днепропетровской области появился билборд со снимков двух мужчин в обнимку и надписью «Поджигатели травы». Об этом 23 апреля сообщает «Апостроф»

Лесбиянок и геев зазывают в ряды Вооруженных сил Украины © пресс-служба ВСУ

Журналисты поговорили с заказчиком данного билборда в Днепропетровской области. Оказалось, что это общественный активист Вячеслав Горобец.

«Я много лет сталкиваюсь непосредственно с поджигателями, и, по моему мнению, они выглядят именно так. Вот я так вижу. Каждый видит что-то свое», — заявил Горобец.

Горобец пояснил, что снимок для билборда нагуглил в интернете. Корреспонденты, которые выясняли происхождение билборда, сообщили, что геи на фото — это американский актер с мужем.

Весной, как правило, из-за поджогов прошлогодней травы возрастает количество пожаров на природе. Экологи и спасатели не раз предупреждали, что поджигать сухую траву бессмысленно и опасно.