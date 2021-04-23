Для достижения мира в Донбассе нужно провести прямой диалог ЛДНР с властями Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 23 апреля

Глава ДНР также подчеркнул, что диалог является единственной возможностью достигнуть мира в Донбассе и, если Киев продолжит отказываться от него, неизвестно, когда будет окончание вооруженного конфликта.

«Мяч на стороне Киева. Судя по заявлениям, которые исходят от официальных и полуофициальных лиц, можно судить, что Киев опять будет пытаться найти какие-то новые формулы», — сказал Пушилин.

Пушилин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Донбассе © из личного архива Дениса Пушилина Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война» и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.

Путин ответил Зеленскому, что в случае желания украинского лидера восстановить украино-российские отношения, Кремль пойдет навстречу. По словам президента РФ, если речь будет идти о развитии двусторонних отношений, то Кремль примет украинского лидера в любое удобное для него время.

Также Путин заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинским властям нужно встречаться в первую очередь с руководителями Луганской и Донецкой Народных Республик, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран.

В ответ на это советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украина отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».