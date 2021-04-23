По словам Козака, действия Киева нацелены не на установление мира, а на «формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов» с представителями Донецка и Луганска.
«Те, кто выступает против прямого взаимодействия конфликтующих сторон, не могут или не хотят извлечь уроки из мировой исторической практики. Ни один конфликт в мире не был разрешен политическим невоенным путем без достижения прямых политических договоренностей между сторонами конфликта», — подчеркнул Козак.
Он напомнил, что Украина подписалась под договоренностями о прекращении огня в июле 2020 года, но при этом «всячески уклоняется от их практического исполнения».
«Представители Украины упражняются в юридической казуистике, изобретая откровенно несостоятельные формальные поводы для невыполнения взятых на себя обязательств. Жизни своих граждан по обе стороны вооруженного конфликта приносятся в жертву неуклюжим попыткам демонстрации своих способностей к изобретению различного рода конструкций для политического лавирования», — указал представитель РФ.
Козак предложил до 27 апреля обсудить перемирие в Донбассе с участием представителей Франции и Германии.