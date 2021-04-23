Фракция «Слуга народа» инициирует два внеочередных заседания на следующей пленарной неделе (27-30 апреля). Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия, передает пресс-служба «Слуги народа» 23 апреля

«Мы планируем активно работать. Во вторник, 27 апреля, у нас в повестке дня 13 законопроектов. В четверг, 29 апреля, — еще 17 законопроектов. Тематика самая разнообразная: бюджетная и социальная сферы, экономические стимулы для бизнеса, поддержка аграриев, ученых и еще много других важных и нужных законопроектов», — отметил Арахамия.

Легалайз перевыборов Верховной Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Всего на следующей пленарной неделе пройдет четыре внеочередных заседания Верховной Рады — два от коалиции, одно — от оппозиции по борьбе с COVID-19 и еще одно — по кадровым вопросам.