«Мы планируем активно работать. Во вторник, 27 апреля, у нас в повестке дня 13 законопроектов. В четверг, 29 апреля, — еще 17 законопроектов. Тематика самая разнообразная: бюджетная и социальная сферы, экономические стимулы для бизнеса, поддержка аграриев, ученых и еще много других важных и нужных законопроектов», — отметил Арахамия.
По его словам, депутаты хотят, в частности, усилить возможности научных парков, обеспечить государственную поддержку аграриям по страхованию урожая, усилить влияние молодежи на формирование государственной политики и власти в целом, а также принять в первом чтении закон об обязательном накопительном пенсионном страховании.
Всего на следующей пленарной неделе пройдет четыре внеочередных заседания Верховной Рады — два от коалиции, одно — от оппозиции по борьбе с COVID-19 и еще одно — по кадровым вопросам.