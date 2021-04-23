То, что украинская часть аудитории не готова слушать аргументы и даже улыбку российского артиста в интервью Дмитрию Гордону воспринимает как оскорбление, говорит о тупике в отношениях народов Украины и России. Об этом музыкант Юрий Лоза написал в Facebook 23 апреля

Хлопать ушами по щекам: Лоза высказался о запрете на въезд на Украину © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Дмитрию Гордону. В соцсети артист написал, что после прочтения комментариев к записи интервью в YouTube убедился: пока не видно перспектив сближения России и Украины.

Он предположил, что можно ждать этого в будущем, но сейчас не похоже, что это возможно.

«Причём не потому, что говорят на разных языках или по-разному пользуются логикой, а потому что украинцы просто не станут слушать никаких доводов. Если российская часть аудитории со мной согласна или готова мои высказывания обсуждать, то украинская не то что мои аргументы, а даже мою искреннюю улыбку воспринимает как личное оскорбление. Короче, пока тупик», — считает Лоза.

В интервью Гордону Лоза, в частности, отметил, что украинские зрители, которые хотели прийти к нему на концерт, пострадали из-за националистов, поскольку организаторы отменили его выступления из опасений, что радикалы устроят дебош.

Кроме того, артисту запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма, также его данные внесены на сайт «Миротворец».